Торговый дом платил «серую» зарплату работникам предприятия-банкрота

18.12.2018 11:19 392

ООО «Торговый дом «Кировский завод» привлекал к работе на производстве сотрудников обанкротившегося ОАО «Кировский завод», сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 декабря.

Работники были постоянно заняты на производстве. Им платили зарплату, при этом с людьми не были заключены трудовые договоры. Это использовали как доказательство неформальной занятости сотрудников.

«Торговый дом» оштрафовали на 50 тысяч рублей.