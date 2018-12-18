Пьяный юноша ограбил прохожего у железнодорожной станции

18.12.2018 10:52 427

Мужчина, который шел в сторону ж/д станции в Мещовском районе, стал жертвой грабителя, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба областного УМВД.

На прохожего напал 21-летний местный житель, который был нетрезв. Он избил пострадавшего, выбил из руки у него мобильный обыскал одежду и забрал из куртки 10 тысяч рублей.

Избитый смог дойти до родственников откуда и вызвал полицию.

Юноша задержан. За грабеж ему грозит до 7 лет.