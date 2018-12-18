Пьяный юноша ограбил прохожего у железнодорожной станции

Мужчина, который шел в сторону ж/д станции в Мещовском районе, стал жертвой грабителя, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба областного УМВД.
На прохожего напал 21-летний местный житель, который был нетрезв. Он избил пострадавшего, выбил из руки у него мобильный обыскал одежду и забрал из куртки 10 тысяч рублей.
Избитый смог дойти до родственников откуда и вызвал полицию.
Юноша задержан. За грабеж ему грозит до 7 лет.
|
Бешеную лису нашли в Малоярославецком районе 18.12.2018 13:18
Криминальные родственники приехали из Подмосковья и украли коньяк 18.12.2018 12:35
Двое юношей пытались стать наркосбытчиками, но неудачно 18.12.2018 11:47
Торговый дом платил «серую» зарплату работникам предприятия-банкрота 18.12.2018 11:19
Электричество отключили в двух деревнях и одном доме в Калуге 18.12.2018 09:45
Грудного ребенка нашли в мусорном баке 18.12.2018 08:23
Два деревенских дома сгорели за ночь 18.12.2018 08:17
Женщина украла у бабушки деньги из-под подушки 18.12.2018 08:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: