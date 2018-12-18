Трое травмированы, один погиб в авариях за понедельник

18.12.2018 14:32 247

В понедельник, 17 декабря, в Калужской области произошло 4 ДТП. В этих авариях получили травмы 3 человека, один погиб.

Также за этот день сотрудники ГИБДД оформили 46 столкновений с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областной дорожной полиции.

За понедельник оштрафовано 5410 нарушителей. Из них 8 человек сели за руль в нетрезвом виде, 6 — выехали на полосу встречного движения, 15 — перевозили детей не по правилам, 57 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.