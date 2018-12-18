Электричество отключили в двух деревнях и одном доме в Калуге

18.12.2018 09:45 255

Во вторник, 18 декабря, в Калуге для плановых работ местами отключили электроэнергию. С 9:00 света нет: ул.Дзержинского, д.1/46,

д. Волково ( ул. Лиственная, ул. Владимирская),

д.Желыбино Восстановить электроснабжение обещают к 17:00, сообщает филиал «Калугаэнерго». О проблемах с электричеством призывают сообщать по телефону 56-56-09.





Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей