Два деревенских дома сгорели за ночь

18.12.2018 08:17 161

В ночь на вторник, 18 декабря, в двух деревнях на севере области сгорели жилые дома.

В 00:26 вспыхнул пожар в деревне Лесничество Малоярославецкого района. Пожар тушили 15 человек на 4 спецмашинах.

В 2:09 загорелся дом в деревне Чериково Жуковского района. С этим возгоранием справились 12 спасателей на 3 машинах.

В результате обоих пожаров никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.