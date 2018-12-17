Развязку в Анненках отдали в собственность Калужской области

17.12.2018 17:35 206

Калужской области передали в собственность развязку между подъездной от трассы от М3 «Украина» к городу и южным обходом, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба Упрдора «Москва-Бобруйск».

Теперь за чистку конкретно этого участка отвечают городские и областные власти.

Остальной Южный обход области по-прежнему не принадлежит.