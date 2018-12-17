Малинники частично отключат от газа

17.12.2018 17:26 173

Из-за реконструкции газопровода на улице Механизаторов в среду, 19 декабря, в Калуге отключат газ на Малинниках. Без голубого топлива останутся: дома № 28, 38 и 40 на улице Механизаторов,

воинская часть № 41650 в Луговом переулке,

научно-производственное предприятие «Квадра-Сервис» на Трифоновской улице

переулок Шахтеров. Как сообщает филиал «Газпром газораспределение Калуга», газа там не будет с 9:00 до 15:00.



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