Женщина украла у бабушки деньги из-под подушки

Пожилая жительница деревни Карцово хранила под подушкой 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 17 декабря.
Однажды она обнаружила, что деньги пропали. Оказалась вытащила заначку давняя знакомая бабушки. Она пришла в пенсионерке в дом и обнаружив, что та заснула. Нашла ее финансы и забрала.
На украденное женщина купила еды и выпивку.
Воровка уже имеет судимость. Ей грозит до 5 лет колонии.
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