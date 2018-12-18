Женщина украла у бабушки деньги из-под подушки

18.12.2018 08:00 125

Пожилая жительница деревни Карцово хранила под подушкой 5 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 17 декабря.

Однажды она обнаружила, что деньги пропали. Оказалась вытащила заначку давняя знакомая бабушки. Она пришла в пенсионерке в дом и обнаружив, что та заснула. Нашла ее финансы и забрала.

На украденное женщина купила еды и выпивку.

Воровка уже имеет судимость. Ей грозит до 5 лет колонии.