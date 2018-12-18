В малоярославецком кафе кормили неизвестным мясом

Мясо неизвестного происхождения обнаружили при проверке в малоярославецкой точке общепита, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного Россельхознадзора.
На продукцию животного происхождения не было ветеринарных документов. При этом из нее готовили еду.
Предпринимателя оштрафовали.
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