В малоярославецком кафе кормили неизвестным мясом

18.12.2018 06:49 354

Мясо неизвестного происхождения обнаружили при проверке в малоярославецкой точке общепита, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного Россельхознадзора. На продукцию животного происхождения не было ветеринарных документов. При этом из нее готовили еду. Предпринимателя оштрафовали.



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