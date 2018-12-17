Малоинформативные информационные стенды нашли в миграционном ведомстве в Тарусском районе

17.12.2018 21:05 116

Нарушения по предоставлению услуг в области миграции были найдены при проверке ОяМВД России Тарусского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

Так на информационном стенде не было информации о времени ожидание в очереди на прием документов и получения их, времени предоставления госуслуги, порядке записи на личный прием и других.

Также нарушались сроки внесения в государственную информационную систему миграционного учета. Сотрудники ОяМВД не достаточно следили за уплатой штрафов нарушителями.

От руководителя ведомства требуют устранить недостатки.