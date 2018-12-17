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Сельское хозяйство забросило сельские же земли

17.12.2018 16:00 0 246
Сельское хозяйство забросило сельские же земли

Подсобное сельское хозяйство «Балабаново» забросило и не использует 182 га пашни, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

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