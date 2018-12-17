Сельское хозяйство забросило сельские же земли

17.12.2018 16:00 246

Подсобное сельское хозяйство «Балабаново» забросило и не использует 182 га пашни, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря. Итоге на сельскохозяйственных землях выросли деревья и сорная растительность. Почва может перестать быть плодородной. Руководителя ПСХ оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ответственный сотрудник организации получил замечание.



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