Строителей заставили заплатить за залитую во время ремонта квартиру

Фирме-подрядчику пришлось заплатить 333 тысячи рублей материального ущерба за залитую во время капитального ремонта квартиру, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного управления судебных приставов.
Подрядчики проводили сварочные работы на отоплении в доме в Перемышле. Произошел прорыв.
Хозяева квартиры взыскали ущерб с управляющей компании, та, в свою очередь, подала в суд на подрядчика.
Организация деньги решила не платить и уклонялась до тех пор пока приставы не арестовали счета фирмы. После этого ущерб был полностью возмещен.
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