Строителей заставили заплатить за залитую во время ремонта квартиру

17.12.2018 14:41 552

Фирме-подрядчику пришлось заплатить 333 тысячи рублей материального ущерба за залитую во время капитального ремонта квартиру, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного управления судебных приставов.

Подрядчики проводили сварочные работы на отоплении в доме в Перемышле. Произошел прорыв.

Хозяева квартиры взыскали ущерб с управляющей компании, та, в свою очередь, подала в суд на подрядчика.

Организация деньги решила не платить и уклонялась до тех пор пока приставы не арестовали счета фирмы. После этого ущерб был полностью возмещен.