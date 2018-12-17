Областную туберкулезную больницу заставят построить забор

17.12.2018 14:00 422

У областной туберкулезной больницы в селе Восход Жуковского района частично отсутствует забор на протяжении 550 метров, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

Посторонние могут проходить на территорию без контроля, это противоречит сразу двум законам: о противодействии терроризму, об охране здоровья граждан и санитарным требованиям.

Восстановить забор больницу обязали через суд.