Глава сельского поселения присвоила «мусорные» деньги

17.12.2018 13:50 403

Главу сельского поселения в Людиновском районе подозревают в присвоении 48 тысяч рублей, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного УМВД.

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