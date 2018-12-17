Инспекторы ищут свидетелей трех ДТП с пешеходами

17.12.2018 19:42 237

Инспекторы ГИБДД в понедельник, 17 декабря, опубликовали информацию о розыске свидетелей трех ДТП.

Одна авария произошла 3 сентября в 13:30 на улице Пухова в Калуге. Неизвестный водитель на неустановленной машине сбил пешехода и скрылся с места ЧП.

Свидетелей этой аварии городским инспекторам просят звонить по телефонам 547-534, 547-888, 502-800.

29 апреля водитель грузовика «Шакман» в Шопино на цлице отрадной ехал задним ходом и насмерть задавил пешехода.

16 мая водитель на ВАЗ — 210740 сбил пешехода на калужской улице Маршала Жукова у дома №20.

Очевидцев этих двух ДТП призывают обращаться в областное ГИБДД по телефону 8-(4842)-50-28-58.