Мужчина получил условный срок за избиение жены

17.12.2018 13:25 86

Житель города Кременки получил 3 года условно за сломанные ребра жены, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 17 декабря.

В августе 2018 года 55-летний мужчина был пьян. Он внезапно возненавидел жену, поссорился с ней и избил женщину руками и ногами.

На суде домашний тиран раскаялся и извинился.