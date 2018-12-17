Жиздринского бухгалтера психоинтерната заставят вернуть похищенные пенсии

17.12.2018 12:45 155

Бухгалтера Жиздринского психоневрологического интерната заставят вернуть учреждению присвоенные деньги, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Суд ранее признал женщину виновной в коррупционном преступлении. После этого суд удовлетворил иск о возвращении интернату более 100 тысяч рублей.

Как мы уже писали, бухгалтер похищала часть пенсий подопечных интерната.