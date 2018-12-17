За выходные в области произошло 4 крупных ДТП

17.12.2018 15:14 338

Четыре аварии, в которых пострадали пять человек, произошли в субботу-воскресенье, 15-16 декабря, в Калужской области. К счастью, никто не погиб.

Также сотрудники ГИБДД оформили 92 столкновения, в которых бились только автомобили, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За выходные оштрафовали 758 нарушителей, из которых 21 — нетрезвый водитель, 26 автомобилистов везли детей не по правилам, 10 выехали на «встречку». 89 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте.



