Микроавтобус сбил пешехода, который шел по проезжей части

17.12.2018 12:05 229

29-летний мужчина попал ночью в воскресенье, 16 декабря, под колеса микроавтобуса «Фольксваген крафтер». Молодой человек в 1:20 шел по проезжей части на дороге А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в пригороде Малоярославца навстречу микроавтобусу, сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате пешеход получил различные травмы.



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