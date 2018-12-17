Семейная пара ограбила супермаркет на 2 тысячи

17.12.2018 11:51 604

Калужские супруги приехали в гипермаркет и часть продуктов вместо тележки положили себе под одежду, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Таким образом они ограбили магазин на 2 тысячи рублей. Преступников вычислили по камерам видеонаблюдения. После этого глава семейства возместил ущерб супермаркету.

У магазина больше нет претензий. Уголовное дело о краже планируют прекратить, а воришек оштрафовать.