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Три машины столкнулись и перегородили выезд из Калуги

17.12.2018 11:34 0 510
Три машины столкнулись и перегородили выезд из Калуги

В понедельник, 17 декабря, три автомобиля столкнулись на Окружной дороге, на выезде из Калуги со стороны Пучковского моста.

Столкнулись «Хендай», «Ниссан Максима» и УАЗ. В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Калужане в группе «Калуга Жесть» жаловались, что в результате аварии был серьезно затруднен выезд из города, автомобилям пришлось объезжать ДТП по бордюрам и газону.


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