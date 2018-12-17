Бывшая иностранка распространяла наркотики в Калуге

17.12.2018 11:13 306

20-летняя девушка, еще недавно бывшая гражданкой республики ближнего зарубежья, попалась на распространении наркотиков в Калуге, сообщила в понедельник, 17 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Наркосбытчица получала зелье через тайник, хранила его и при поступлении заказов раскладывала по «закладкам».

При задержании у наркосбытчицы изъяли 17 свертков с «солью». Это 3,69 грамма.

Девушке грозит до 20 лет заключения.



