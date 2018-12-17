Электричество отключили в пригороде Калуги

В понедельник, 17 декабря, без электричества остались две калужские пригородные деревни.
Для плановых работ на оборудовании отключили от света Животинки и Желыбино.
Электричество в пригороде обещают включить в 17:00 после окончания всех работ, сообщает филиал «Калугаэнерго»
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