Электричество отключили в пригороде Калуги

17.12.2018 09:25 311

В понедельник, 17 декабря, без электричества остались две калужские пригородные деревни.

Для плановых работ на оборудовании отключили от света Животинки и Желыбино.

Электричество в пригороде обещают включить в 17:00 после окончания всех работ, сообщает филиал «Калугаэнерго»