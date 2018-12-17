Мародеры ограбили сгоревший дом в Мещовском районе

17.12.2018 08:29 531

Москвич купил в деревне в Мещовском районе частный дом и начал завозить туда вещи и инструменты, но в сентябре дом сгорел, сообщила в воскресенье, 16 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Приехав на пепелище, хозяин жилья обнаружил, что с участка пропали металлические предметы и оставленные им инструменты.

Полицейские выяснили, что двое местных жителей приехали на место пожара на машине. Они собрали металл и инструменты, погрузили в машину и уехали.

Сдать похищенное мужчины не успели, им пришлось отдать все сотрудникам полиции. Мародеров будут судить за кражу.