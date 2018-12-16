Пять пожаров потушили спасательные службы области за минувшие сутки

16.12.2018 13:33 320

ГУ МЧС России по Калужской области сообщил о ликвидации четырех пожаров, произошедших за последние сутки.

Так было потушено складское помещение птицефабрики в Дзержинском районе, жилые дома в Ферзиковском и Жуковском районах и дача в СНТ «Труженик» Боровского района.

Сегодня, 16 декабря, около 4 часов утра пожарные ликвидировали загорание бытовки в СНТ «Коммунальщик» по улице Полевая в Калуге.