Переодевшаяся в гостях женщина ответит за кражу

16.12.2018 10:00 353

Ранее судимая жительница Юхнова закупилась спиртным и решила устроить вечеринку в компании приятеля и своего сожителя.

Застолье, начатое у женщины дома, продолжилась в квартире приятеля. Причем по дороге туда собутыльница перепачкала свою одежду. В доме, где продолжилось веселье, она переоделась в вещи сожительницы хозяина и ушла домой.

Хозяйка пропавших вещей заявила в полицию и, несмотря на то что похитительница компенсировала ущерб пятисотрублевой купюрой и отдала полицейским все вещи, уголовное дело по статье «Кража» было заведено, сообщила пресс-служба УМВД области.