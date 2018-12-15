Оболгав сожительницу брата, женщина пойдет под суд

15.12.2018 19:00 413

Москвичка будет отвечать перед судом за заведомо ложный донос, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Желая привлечь к уголовной ответственности сожительницу своего брата, женщина обратилась в полицию. Стражам порядка она поведала, что спутница ее брата регулярно избивает, отбирает пенсию и даже выгоняет из дома. Полицейские приняли заявление, предупредив доносчицу об уголовной ответственности за ложные показания.

В ходе проверки полиция выяснила, что женщина оболгала сожительницу брата. Как она объяснила позже, поступок был вызван сильной личной неприязнью.