В столкновении иномарки и и «Лады» пострадал человек

15.12.2018 10:00 162

14 декабря в Боровском районе произошла авария. У деревни Тимашово столкнулись две машины: «Сузуки» и «Лада Гранта». В результате столкновения пострадал человек, тяжесть полученных им травм уточняется медиками, прибывшими на место аварии. Последствия ДТП ликвидированы спасателями МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей