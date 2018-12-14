В воскресенье две улицы Калуги останутся без воды

14.12.2018 16:18 253

В воскресенье, 16 декабря, две улицы в Калуге останутся без воды всвязи с проведением аварийных работ.

С 9:00 до12:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения от дома №74 до дома №141 по четной и нечетной сторонам улицы Салтыкова-Щедрина и в доме №67 по улице Болдина.

Калужский водоканал обещает подвоз воды по необходимости.