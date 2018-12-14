Почти 100 тысяч погасил должник, чтобы сохранить любимую машину

14.12.2018 20:48 80

Житель поселка Полотняный завод взял кредит, но расплачиваться не торопился.

Взысканием долга в 96 000 рублей занялись судебные приставы. Сначала должнику дали срок для добровольной оплаты, но он не отреагировал. Тогда в отношении него были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора и ограничение в праве выезда за пределы страны, тоже безуспешно.

Но когда приставы арестовали принадлежащий неплательщику автомобиль ВАЗ, он немедленно расплатился с долгами, вернув себе любимую машину, сообщила пресс-служба УФССП области.