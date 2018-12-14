В день приема граждан в УФСИН области никто не пришел

12 декабря, в приемной УФСИН России по Калужской области, в рамках общероссийского дня приема граждан был организован личный прием посетителей. В этот день калужане могли обратиться со своими проблемами и задать вопросы должностным лицам.
Как сообщила пресс-служба ведомства, в этот день обращений и заявлений от граждан так и не поступило.
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