Продавцы сдали лже-проверяющего полиции

14.12.2018 15:26 435

К продавцу магазина в Обнинске обратился неизвестный, представившийся инспектором организации, осуществляющей контроль за торговлей. Далее он поведал, что в магазине реализуется контрафактная табачная продукция, за которую полагается штраф в размере 150 тысяч рублей. Однако «проверяющий» предложил урегулировать вопрос всего за 7,5 тысяч рублей.

Прибывшие по вызову продавца оперативники задержали подозреваемого, им оказался житель Чувашии. Позже выяснилось, что этот же тип аналогичным способом получил в магазине 10 тысяч рублей, указав продавцам на реализацию брендовой одежды без соответствующих документов.

Горе-инспектор ответит перед судом по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба полиции Обнинска.