Прокуратура Людиново восстановила трудовые права белорусов

14.12.2018 20:13 118

Прокуратура Людиново выявила нарушение трудовых прав граждан.

Так, в мае текущего года, тепличное хозяйство заключило гражданско-правовые договора с гражданами Белоруссии, а денег за работу не заплатило. Работники обратились к прокурорам с жалобой.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления о признании отношений, возникших между работниками и нанимателем трудовыми и взыскании заработной платы в размере более 19 тыс. рублей в пользу каждого работника.

Суд иски удовлетворил, сообщила пресс-служба прокуратуры области.