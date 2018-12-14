В Бабынинском районе иномарка улетела в кювет

14.12.2018 15:04 236

Сегодня, 14 декабря, в Бабынинском районе случилось ДТП. На 132-м километре автодороги «Вязьма-Калуга» водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением, и машина улетела в кювет. В машине есть пострадавший. Последствия аварии ликвидированы спасателями областного МЧС.



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