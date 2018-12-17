Прокуратура заставила почистить деревенский колодец

17.12.2018 07:00 127

Жители деревни Выползово Юхновского района пожаловались в прокуратуру на отсутствие нормального водоснабжения.

Центрального водоснабжения в деревне нет, жители пользуются общественным колодцем: по границе населенного пункта проложен центральный водопровод и установлена водоразборная колонка. Последний раз колодец чистился и дезинфицировался более года назад и администрация поселения устранять данное нарушение не планировала.

Дело о чистке колодца было передано в суд, который требования граждан удовлетворил и обязал администрацию привести колодец в порядок.