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Прокуратура заставила почистить деревенский колодец

17.12.2018 07:00 0 127
Прокуратура заставила почистить деревенский колодец

Жители деревни Выползово Юхновского района пожаловались в прокуратуру на отсутствие нормального водоснабжения.

Центрального водоснабжения в деревне нет, жители пользуются общественным колодцем: по границе населенного пункта проложен центральный водопровод и установлена водоразборная колонка. Последний раз колодец чистился и дезинфицировался более года назад и администрация поселения устранять данное нарушение не планировала.

Дело о чистке колодца было передано в суд, который требования граждан удовлетворил и обязал администрацию привести колодец в порядок.


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