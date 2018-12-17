Магазинным ворам грозит до пяти лет тюрьмы

17.12.2018 08:00 87

Шайка, обворовывавшая сетевые магазины Балабаново, предстанет перед судом. 25-летний житель Дагестана и 19 летний москвич, сговорившись, вынесли продуктов на сумму более 25 тысяч рублей. На суде молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.



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