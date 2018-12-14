Людиновская прокуратура встала на защиту чести и достоинства граждан

С начала 2018 года Людиновской городской прокуратурой возбуждено 20 административных дел по фактам оскорблений граждан.
18 из них рассмотрены и виновные наказаны штрафом, а 2 дела находятся на рассмотрении. Так, в октябре 2018 года 69-летний житель города Людиново, во время проведения очной ставки в полицейском кабинете, оскорбил нецензурными словами своего оппонента. В другом случае 32-летняя женщина вместе со своим сожителем, нецензурно оскорбили представителя УК, занимавшегося ремонтными работами в помещении общей кухни общежития.
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