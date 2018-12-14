Полтора года условно присудили мошеннице за липовую справку

14.12.2018 14:08 74

Жительница Боровска осуждена за мошенничество, сообщила пресс-служба прокуратуры области. Женщина предоставила подложные документы для получения социальных льгот и страховых выплат.

В январе 2017 года она подала поддельную справку о своей инвалидности, согласно которой ей назначили ежемесячную доплату к пенсии в размере 2 тысяч рублей. Так ей удалось похитить более 17 тысяч рублей.

Кроме того, осужденная желая получить страховую сумму в размере 15 тысяч рублей по договору страхования жизни и здоровья, предоставила страховщикам ту же липовую справку. Однако ей отказали, и тогда мошенница подала на страховую компанию в суд, где все и раскрылось.

Женщине присудили полтора года лишения свободы условно.