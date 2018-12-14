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Калужане стали меньше болеть

14.12.2018 13:39 4 105
Калужане стали меньше болеть

Эпидемическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Калужской области на 50-й неделе текущего года оставалась благополучной.

Всего по области зарегистрировано 5883 случая ОРВИ, что на 6% меньше, чем на прошлой неделе. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Случаев заболевания гриппом по области не регистрировалось.


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