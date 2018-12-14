Калужане стали меньше болеть

Эпидемическая обстановка по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Калужской области на 50-й неделе текущего года оставалась благополучной.
Всего по области зарегистрировано 5883 случая ОРВИ, что на 6% меньше, чем на прошлой неделе. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Случаев заболевания гриппом по области не регистрировалось.
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