В Боровском районе в аварии пострадали двое

14.12.2018 12:08 190

13 декабря на 19 километре автодороги «Малоярославец-Боровск» произошло ДТП.

38-летний мужчина, управляя автомашиной «Сан», не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомашиной «Рено» под управлением женщины 43 лет.

В результате аварии пострадали виновник аварии и пассажир «Рено». Оба получили травмы различной степени тяжести, сообщает ОМВД России по Боровскому району.