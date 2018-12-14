В центре Тарусы водитель сбил ребенка и скрылся

14.12.2018 11:57 391

По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 12-летнего мальчика, переходившего улицу Ленина по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся.

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