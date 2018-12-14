Шесть взрослых и один ребенок пострадали на дорогах области за минувшие сутки

14.12.2018 11:50 143

За минувшие сутки, 13 декабря, на территории Калужской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человек, среди них один ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3895 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 9 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 11 автолюбителей нарушили правила перевозки детей, а двое гонщиков вылетели на встречную полосу.

Также 73 пешехода попались на неправильном переходе улицы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.