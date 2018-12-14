Предприимчивые кировчане сдали в скупку запчасти от грузовика

14.12.2018 11:29 265

Житель Кирова на днях обратился в полицию с жалобой на кражу запчастей из его авто.

Грузовик стоял на неохраняемой территории пилорамы, и в один из дней хозяин недосчитался некоторых комплектующих.

Полиция приступила к розыску и вскоре выяснила, что запчасти сдали на металлолом двое местных жителей, причинив автовладельцу ущерб в 40 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело по факту кражи, сообщила пресс-служба УМВД области.