Две иномарки столкнулись в Кировском районе, есть пострадавший

14.12.2018 10:46 240

Сегодня, 14 декабря в Кировском районе случилось ДТП. У деревни Голосиловка столкнулись два автомобиля: Тойота» и «Саньенг». В результате аварии пострадал человек, бригада медицинской помощи оказала ему помощь. Тяжесть полученных пострадавшим травм и обстоятельства происшествия уточняют специалисты, последствия аварии ликвидированы, сообщила пресс-служба Главного областного Управления МЧС.



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