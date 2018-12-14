На основных водоемах области встал лед

14.12.2018 09:51 251

На сегодняшний день, 14 декабря, на основных реках области наблюдается ледостав с полыньями. Толщина льда на водоёмах составляет 14-21 сантиметр.

Так, по толщине льда лидирует пруд в деревне Острожное Дзержинского района: 19-21 см. На Яченском водохранилище плотный ледяной покров: 18-20 см, а на Оке лед еще не встал полностью: 7-10 см и многочисленные промоины.

Замер толщины льда на водных объектах области производится силами инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калужской области.