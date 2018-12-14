Жадного кавалера повязали прохожие

14.12.2018 09:33 123

Неравнодушные калужане помогли задержать молодого человека, пытавшегося отобрать у девушки телефон.

Как выяснилось позже, юноша подарил возлюбленной дорогой гаджет, но, как только страсть остыла, захотел вернуть его назад. Встретив свою бывшую, он выхватил у нее из рук телефон, но увы, это оказался старенький аппарат, а желанный смартфон был в ремонте. Не поверив в это, настойчивый юноша продолжил попытки заполучить мобильник, отобрав у нее сумочку. Девушка закричала и охранники предприятия, у стен которого разыгралась неприятная сцена, поспешили ей на помощь и вызвали полицию.

Жадный ухажер будет отвечать перед судом по уголовной статье «Самоуправство», сообщила пресс-служба областного УМВД.