Под Малоярославцем сгорела «Лада»

14.12.2018 08:52 118

Сегодня, 14 декабря, около половины третьего ночи пожарно-спасательная служба МЧС приняла сообщение о пожаре в Малоярославецком районе. На 1-м километре объездной дороги горел автомобиль ВАЗ 2115. К счастью, в огне никто не пострадал, пожарные потушили очаг возгорания. Направленный на место инспектор ГПН разберется в причинах пожара, сообщила пресс-служба регионального МЧС.



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