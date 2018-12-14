Желая наказать бывшего работодателя, мошенник угодил под суд

14.12.2018 08:48 240

28-летний калужанин решил проучить бывшего работодателя.

Через социальную сеть он предложил предпринимателю оказать помощь в получении водительского удостоверения. При этом безработный молодой человек представился сотрудником одной из автошкол города.

Мужчина поверил мошеннику и перевел на указанный счет 52 000 рублей, но не дождавшись обещанного документа, обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества. И хотя молодой человек возместил потерпевшему ущерб, ему придется отвечать перед судом за свои действие, сообщила пресс-служба УМВД по Калуге.