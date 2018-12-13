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Завтра в центре Калуги отключат свет

13.12.2018 17:49 0 287
Завтра в центре Калуги отключат свет

Завтра, 14 декабря, плановое отключение электроэнергии пройдет по следующим адресам:

  • ул.Ф.Энгельса 38,40,
  • ул.Тульская 67,
  • пл.Победы 10/1 с 10:00 до 15:00
  • Животинки с 09:00 до 16:00.

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