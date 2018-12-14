Бдительный гражданин предотвратил кражу лома с птицефабрики

Двух предполагаемых преступников задержали на днях на территории птицефабрики в Калужской области.
Проходя мимо, сын владелицы компании заметил на территории двух мужчин. Бдительный гражданин поинтересовался у незнакомцев, что им нужно. Один из них тут же убежал, а второй не смог внятно объяснить цель своего пребывания на фабрике.
Как выяснилось, местный житель попросил приятеля помочь вывезти якобы принадлежащий ему железный лом с территории предприятия. Друг откликнулся на просьбу, подогнав свой личный транспорт.
Отзывчивого товарища задержала полиция, а вскоре был пойман и зачинщик, который сознался в намерении похитить железо с птицефабрики.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.
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