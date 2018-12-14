Бдительный гражданин предотвратил кражу лома с птицефабрики

14.12.2018 08:00 295

Двух предполагаемых преступников задержали на днях на территории птицефабрики в Калужской области.

Проходя мимо, сын владелицы компании заметил на территории двух мужчин. Бдительный гражданин поинтересовался у незнакомцев, что им нужно. Один из них тут же убежал, а второй не смог внятно объяснить цель своего пребывания на фабрике.

Как выяснилось, местный житель попросил приятеля помочь вывезти якобы принадлежащий ему железный лом с территории предприятия. Друг откликнулся на просьбу, подогнав свой личный транспорт.

Отзывчивого товарища задержала полиция, а вскоре был пойман и зачинщик, который сознался в намерении похитить железо с птицефабрики.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба областного УМВД.